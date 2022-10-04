اختار المجلس الأولمبي الآسيوي مدينة نيوم السعودية - تحت الانشاء- لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة 2029، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي الثلاثاء.



قال المجلس "ستصبح صحارى وجبال المملكة العربية السعودية قريبًا ملعب للرياضات الشتوية" وستكون أول مدينة في غرب آسيا تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.



وتقع نيوم - وهي مدينة تحت الإنشاء للأعمال على البحر الأحمر ومن المفترض أن تستخدم تقنيات متطورة - في القلب من رؤية بن سلمان لتغيير وجه المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط بحلول عام 2030.إلا أن المشروع الذي أُعلن عنه عام 2017، لم يفلح حتى الآن في جذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وقال وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "هذا نصر عظيم للأمة السعودية ودول الخليج".

وستقام الدورة في منطقة TROJENA في نيوم المتوقع الانتهاء منها في 2026 والتي ستكون بها مساحات ومناطق تسمح باستضافة أحداث رياضية كبرى.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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