تستهدف مدينة الجونة السياحية في مصر، التي تملكها وتطورها شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إضافة 380 غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري من خلال شركاء الشركة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة محمد عامر.

ويزيد اهتمام الشركات برفع القدرة الاستيعابية من الغرف الفندقية أو بناء فنادق جديدة، تماشيا مع مستهدفات الحكومة المصرية بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

أنشأت أوراسكوم للتنمية مصر - وهي أحد أكبر المطورين العقاريين في مصر- مدينة الجونة منذ أكثر من 30 عام على شاطئ البحر الأحمر، وتضم فنادق ومطاعم وعقارات سكنية، واكتسبت المدينة السياحية شهرة إضافية باستضافتها مهرجان فني عرف باسمها "مهرجان الجونة السينمائي".

وتصل مساحة المدينة إلى 37 مليون متر مربع، تم تطوير 19 مليون متر مربع منها، وتضم 18 فندق بواقع 2800 غرفة فندقية، وفق ما قاله عامر خلال لقاء الأسبوع الماضي بالقاهرة.

وتحدث عامر عن استمرار إقبال الأجانب على شراء وحدات في مدينة الجونة، رغم تأثر السياحة الأوروبية بالتوترات في البحر الأحمر. وتسود اضطرابات بالبحر الأحمر مع استهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفن في البحر منذ نوفمبر دعما للفلسطينيين في حرب غزة المندلعة منذ أكتوبر 2023.

وأشار عامر إلى أن الأسعار في مدينة الجونة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالسوق المحلي ويرجع ذلك إلى أن تسعير الوحدات العقارية بالدولار.

ولهذا السبب، قال عامر إن الشركة تركز بشكل أساسي على عملاء بعينهم وهم العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج. ويفسر ذلك عدم تأثر مبيعات الشركة بتقلبات سعر الصرف في السوق المحلي.

ووفق عامر، فقد شكلت نسبة مشتريات الأجانب في وحدات مدينة الجونة العقارية 40% من إجمالي مبيعات المدينة في أول شهرين من العام الجاري، بعدما كانت مثلت 31% من إجمالي مبيعات المدينة العام الماضي.

وتطور أوراسكوم للتنمية مصر أيضا مشروعي "مكادي هايتس" بالبحر الأحمر و"O west" بالسادس من أكتوبر.

وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن مكادي هايتس وO west أكتوبر، خلال اللقاء نفسه، إن الشركة باعت وتطور حاليا 55% و50% من مشروعي "مكادي هايتس" و"O west" على التوالي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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