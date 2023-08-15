"إعمار مصر"

ارتفع صافي ربح شركة إعمار مصر للتنمية، التي تعمل في مجال التطوير العقاري، بنسبة 13.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق إفصاح من الشركة للبورصة المصرية الثلاثاء، فقد ارتفع صافي ربح الشركة إلى ما يقارب الـ 3.49 مليار جنيه (نحو 112.9 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام مقابل نحو 3.08 مليار جنيه في النصف المماثل من العام الماضي.

وإعمار مصر هي شركة تابعة لمجموعة إعمار العقارية الإماراتية التي أسسها رجل الأعمال محمد العبار، ومن أبرز مشروعاتها في مصر "أب تاون كايرو" في القاهرة، بجانب مشروع مراسي على ساحل البحر المتوسط.

"إي فاينانس"



سجلت شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية خلال النصف الأول من 2023 ارتفاع في صافي الربح بعد حقوق الأقلية بنسبة 49.8% على أساس سنوي إلى نحو 718.4 مليون جنيه (23.2 مليون دولار)، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة المصرية يوم الثلاثاء.

وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 37.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وخلال الربع الثاني، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بعد حقوق الأقلية بـ 56.2% على أساس سنوي لتصل إلى 436.4 مليون جنيه، وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني بـ 37.7% لتصل إلى 967.5 مليون جنيه.

وتأسست مجموعة إي فاينانس عام 2005 كشركة متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي المسؤولة عن إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية.

و"إي فاينانس" هي ضمن الشركات التي استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار -المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي السعودي- على حصة أقلية فيها في أغسطس 2022.

"دومتي"

قفزت الأرباح الصافية المجمعة العائدة إلى مساهمي شركة الصناعات الغذائية "دومتي" المصرية بنحو 127%، خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 252.2 مليون جنيه (نحو 8.2 مليون دولار) مقابل 111.1 مليون جنيه خلال النصف المماثل من العام الماضي.

ووفقا للقوائم المالية للشركة المعلنة يوم الثلاثاء، فقد ارتفعت مبيعات دومتي خلال النصف الأول من العام بنحو 46.3% على أساس سنوي إلى 3.32 مليار جنيه.

وخلال الربع الثاني، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنحو 66% على أساس سنوي إلى 100.83 مليون جنيه، فيما ارتفعت المبيعات خلال الفترة نفسها بنسبة 36.5% على أساس سنوي إلى 1.57 مليار جنيه.

وتأسست دومتي عام 1988 في مصر، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتعمل في إنتاج الأجبان البيضاء والعصائر والمشروبات والمخبوزات.



(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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