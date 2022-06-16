تحولت أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى الربحية في الربع الأول من العام الجاري بدعم من مكاسب فرق العملة وإيرادات أخرى.

وسجلت أرباح الشركة في الربع الأول 86.5 مليون جنيه (4.6 مليون دولار) مقابل خسائر بقيمة 31 مليون جنيه (1.6 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي، وفقا لبيانات مرسلة للبورصة يوم الخميس.

لكن بحسب القوائم المالية، تفاقمت الخسائر التشغيلية لتصل إلى 47.2 مليون جنيه مقابل 42.2 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي ولم تحدد الشركة سبب تكبدها خسائر تشغيلية أكثر من الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات التشغيل الفصلية بنحو 51% فيما حققت الشركة إيرادات أخرى بقيمة 4.4 مليون جنيه لا يقابلها أي رقم في الربع المقارن.

وحققت أرباح صافية نتجت عن فرق العملات الأجنبية خلال الربع الأول بقيمة 102.7 مليون جنيه مقابل خسائر 4.8 مليون جنيه في الربع المقارن.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مارس الماضي، بسبب إجراءات تصحيحية للبنك المركزي، بعد رفع استثنائي لسعر الفائدة 1% حينها.

تعمل أوراسكوم للاستثمار القابضة التي تأسست عام 2011 في الاستثمار بمجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا. وتعود جذورها إلى شركة أوراسكوم تيلكوم التي تأسست في عام 1997.

ويتولى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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