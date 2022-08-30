تحولت مجموعة ديبا جروب الإماراتية للديكور للربح في النصف الأول من العام الجاري، بدعم زيادة الإيرادات، وفقا لبيانات الشركة المرسلة لبورصة ناسداك دبي يوم الثلاثاء.



وتأسست الشركة في دبي عام 1996، وتقدم خدمات التشطيب والديكور للفنادق والمستشفيات والمشاريع التجارية في 43 دولة، وفقا لموقعها الرسمي.



وفي مارس الماضي، وقع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) اتفاق مع الشركة امتلك بموجبه حصة نحو 54.5% مقابل 150 مليون درهم (40.8 مليون دولار).



وأظهرت بيانات الشركة أن صافي ربح مساهمي الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام سجل 23.1 مليون درهم ( 6.3 مليون دولار) مقابل خسائر بقيمة 35.7 مليون درهم (9.7 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة نصف السنوية 3% إلى 403.1 مليون درهم مقابل 391.2 مليون درهم في النصف الأول من 2021.



(ملحوظة: تستخدم زاوية عربي الأرباح أو الخسائر العائدة على مساهمي الشركة الأم لأنها تعبر بشكل أدق عن أداء الشركة)

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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