ارتفع صافي أرباح شركة أكوا باور السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 21.2% على أساس سنوي رغم تراجع الإيرادات.

وأظهرت بيانات الشركة، المنشورة على البورصة السعودية (تداول) يوم الخميس، أن صافي ربح الشركة سجل خلال الستة أشهر الأولى من العام نحو 541.7 مليون ريال سعودي (144.5 مليون دولار) مقابل 446.9 مليون ريال (119.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة نصف السنوية بنحو 2% لتسجل 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح نصف السنوية إلى زيادة الدخل من استثماراتها في الشركات التي تساهم فيها، وكذلك حصولها على تعويض نقدي لم تذكر تفاصيله.

وفي الربع الثاني من 2022، ارتفع صافي ربح أكوا باور بنسبة 26.6% على أساس سنوي ليسجل 389.9 مليون ريال (نحو 104 مليون دولار) مع زيادة الإيرادات بنحو 3.4% لتقارب 1.3 مليار ريال (346.7 مليون دولار).

تأسست أكوا باورعام 2004 وهي مطور ومستثمر ومشغل لمحطات توليد الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتضم محفظتها حاليا 67 محطة قيد التشغيل أو البناء، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حوالي 44% من أسهمها التي أدرجت في البورصة في أكتوبر 2021، بحسب موقعها الإلكتروني وملفها على موقع البورصة السعودية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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