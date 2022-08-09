ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال النصف الأول من 2022 بدعم من ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة، وفقا لبيانات أرسلتها الشركة إلى بورصة تداول السعودية يوم الثلاثاء.

وسجلت الشركة في النصف الأول من العام صافي ربح بلغ 14.4 مليار ريال (3.8 مليار دولار) بارتفاع نسبته 15.11% على أساس سنوي، مقابل 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار) في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت الإيرادات نصف السنوية بنحو 35.9% لتسجل 108.6 مليار ريال (28.96 مليار دولار) مقابل 79.95 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في النصف الأول من 2021.

الربع الثاني

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع صافي الربح بنحو 3.8% على أساس سنوي ليسجل 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) مع زيادة الإيرادات 31.97% إلى 55.98 مليار ريال (14.9 مليار دولار).

وتأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية في 1977، وتمتلك عملاق النفط أرامكو 70% من أسهمها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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