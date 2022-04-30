تعتزم شركة يونيليفر الشهيرة بإنتاج منتجات العناية الشخصية والمنزلية نقل بعض وحدات الإنتاج لمصر بهدف التصدير، حسب ما ذكره أحمد إبراهيم، المدير المالي للشركة لشمال إفريقيا.

وتمتلك يونيليفر العديد من العلامات التجارية العالمية، ومن أشهرها شاي ليبتون و صابون دوف.

"في اتفاق مبديْ تم توقيعه.. ماشين في إجراءات تنفيذه،" بحسب إبراهيم في حوار مع زاوية عربي من مصر مضيفا أن وحدة الإنتاج التي تم توقيع اتفاق مبدئي بشأنها قادمة من دولة إفريقية رفض ذكر اسمها وستعمل على تصدير صابون لدول إفريقية من مصر.

وأضاف إن الشركة تعمل أيضا على اتفاق لنقل وحدة إنتاج أخرى تعمل في منتجات العناية الشخصية من أوروبا لمصر للتصدير لأوروبا من مصر.

"لأن تكلفة التصنيع في مصر أقل وجودة التصنيع في مصر أعلى،" بحسب إبراهيم مضيفا إن مصر تعتبر "هب" لتصدير المنتجات.

وأضاف أن وحدتي الإنتاج سيتم نقلهما خلال نهاية هذا العام أو العام القادم وسيرفعا حجم الإنتاج في مصر بنحو 20%.

الأسعار

دفعت الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا إلى زيادة أسعار المواد الخام وهو ما جعل الشركة تقرر زيادة أسعار نحو 80% من منتجاتها بنحو 7-8% في مصر، بحسب إبراهيم متوقعا زيادات أخرى إذا استمرت أسعار المواد الخام في الارتفاع.

وأضاف إبراهيم: "تكلفة الإنتاج تأثرت .. والزيادات دي زيادات عالمية .. وعلى أساسها بنسعر تاني منتجاتنا ونشوف الحاجات اللي نقدر نرفع فيها الأسعار والحاجات اللي مش هنقدر نرفع فيها الأسعار. لكن بشكل عام هي عامله دربكة في السوق".

وأوضح إبراهيم أن أي زيادة في الأسعار تتوقف أيضا على وضع المنتج وحجم المنافسة موضحا أن منتجات الصابون تجد صعوبة قوية في المنافسة لكثرة المنتجات في السوق.

وقال إن زيادة أسعار زيت النخيل والتي تدخل في صناعات عديدة منها الصابون ستؤثر على أسعار المواد الخام في عدة قطاعات صناعية بشكل عام وقد تؤدي لرفع الأسعار.

وزادت أسعار زيت النخيل بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتي أوقفت شحنات الزيت في البحر الأسود و دفعت إندونيسيا - أكبر منتج لزيت النخيل في العالم - لوقف تصديره مما أدى إلى ارتفاعات إضافية في الأسعار.

وقال إبراهيم ان الشركة لجأت إلى تغيير بعض عبوات المنتجات من عبوات بلاستيك إلي أكياس بلاستيكية كبيرة يسهل سكب المنتج منها لتجنب ارتفاع الأسعار مع زيادة أسعار البترول، والتي ارتفع على أثرها أسعار البلاستيك.

(إعداد: صفية منير، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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