تضاعفت إيرادات شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) خلال العام الماضي، نتيجة زيادة حصتها السوقية في الأسواق العربية واستحواذها على مجموعة صيدليات "بلانيت".

وقالت الشركة الإماراتية في بيان يوم الجمعة، إنها حققت إيرادات بنحو 1.14 مليار درهم ( 310.4 مليون دولار) في 2021 مقابل 573 مليون درهم ( 156 مليون دولار) في 2020.

وأرجعت الشركة قفزة الإيرادات إلى زيادة حصتها في أسواقها الأساسية بما فيها الإمارات والسعودية.

كما ساهمت مجموعة صيدليات "بلانيت" التي استحوذت عليها في يوليو 2021 في دعم الإيرادات الإجمالية للمجموعة.

كانت جلفار تمتلك 40% فقط من الصيدليات "بلانيت" واستحوذت على 60% المتبقية من المجموعة التي تأسست في 2007 وتضم 235 صيدلية ومركزين كبيرين للتوزيع.

ونتيجة لتضاعف الإيرادات، تحولت الشركة إلى الربح العام الماضي وبلغ صافي الربح 59.4 مليون درهم (16.2 مليون دولار) مقابل خسائر 317.4 مليون درهم (86.4 مليون دولار)عام 2020.

وتأسست الشركة في 1980 وتبيع منتجاتها في 50 بلد بخمس قارات، وتضم 16 مصنع.

وتمتلك حكومة رأس الخيمة حصة 12.24% من الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آدم مكاري، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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