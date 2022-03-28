انخفض صافي الأرباح السنوية لشركة المصافي العربية السعودية العاملة من مجال الطاقة، والتي تأسست عام 1960، بنسبة 50.7% على أساس سنوي في عام 2021، لتسجل نحو 6.6 مليون ريال سعودي (نحو 1.8 مليون دولار) مقابل نحو 13.4 مليون ريال (3.6 مليون دولار) في 2020، بحسب إفصاح للشركة يوم الاثنين.

فيما تحولت مجموعة سيرا القابضة السعودية، التي تعمل في مجال السفر والسياحة والشحن الجوي، للخسارة في عام 2021، لتسجل خسائر بقيمة 378 مليون ريال (100.8 مليون دولار) مقابل أرباح بقيمة 11 مليون ريال (2.9 مليون دولار) في عام 2020، نتيجة لتسجيل مكاسب استثنائية من بيع حصتها بشركة كريم عام 2020، وانخفاض العمليات نتيجة قيود السفر بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2021، بحسب بيان للشركة منشور على البورصة السعودية (تداول) الاثنين.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)