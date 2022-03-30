واصلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية خسائرها في عام 2021، إذ سجلت صافي خسائر بقيمة 827 مليون ريال سعودي (220.5 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في عام 2020.

وانخفضت إيرادات الشركة، التي تتولى تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بنحو 32% على أساس سنوي العام الماضي، لتبلغ 372 مليون ريال (99 مليون دولار) مقارنة بـ 547 مليون ريال (145.9 مليون دولار) في عام 2020.

وقالت الشركة إن من بين أسباب تراجع الأعباء المالية تحويل جزء من قرض لوزارة المالية إلى حقوق ملكية خلال عام 2021، وكذلك انخفاض متوسط معدل الفائدة بين البنوك في السعودية.

وتركز شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالأساس على تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي مدرجة بالبورصة السعودية منذ عام 2006، وتديرها شركة إعمار العقارية الإماراتية.

تطور نتائج أعمال الشركة

(بحسب القوائم المالية)

2020: سجلت خسائر بنحو 1.2 مليار ريال ريال (320 مليون دولار)

2019: سجلت خسائر بنحو 533.4 مليون ريال (142.2 مليون دولار)

2018: سجلت خسائر بنحو 137.6 مليون ريال (36.7 مليون دولار)

2017: حققت أرباح بقيمة 250.8 مليون ريال (66.9 مليون دولار)

2016: سجلت أرباح بقيمة 722 مليون ريال (192.5 مليون دولار)



(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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