انخفض صافي الأرباح السنوية لبنك الكويت الوطني-مصر في عام 2021 للعام الثالث على التوالي بعد ذروة بلغتها عام 2019.

وانخفضت أرباح البنك في العام الماضي بنحو 0.35% على أساس سنوي، لتبلغ 1.439 مليار جنيه مصري (91.8 مليون دولار)، بحسب القوائم المالية للبنك المنشورة على بورصة الكويت يوم الأحد.

وتأسس بنك الكويت الوطني-مصر من استحواذ بنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري عام 2007، وظل البنك يعمل تحت اسم "البنك الوطني المصري" حتى عام 2014 حين تم تغيير اسمه إلى بنك الكويت الوطني-مصر، بحسب موقع البنك.

تطور الأرباح السنوية

(بحسب القوائم المالية للبنك)

2021: 1.439 مليار جنيه

2020: 1.444 مليار جنيه

2019: 2.2 مليار جنيه (140.3 مليون دولار)

2018: 2 مليار جنيه (127.5 مليون دولار)

2017: 1.5 مليار جنيه (95.7 مليون دولار)

2016: 848.9 مليون جنيه (54.1 مليون دولار)

2015: 575.6 مليون جنيه (36.7 مليون دولار)

2014: 375.5 مليون جنيه (23.9 مليون دولار)

2013: 344.1 مليون جنيه (21.9 مليون دولار)

2012: 304.1 مليون جنيه (19.4 مليون دولار)

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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