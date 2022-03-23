ارتفع صافي أرباح شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية المصرية بنسبة 44% خلال العام الماضي، لتسجل 681 مليون جنيه (36.8 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخها، وفق بيان من الشركة يوم الأربعاء.



وقالت الشركة، إن إجمالي الإيرادات خلال عام 2021 بلغت 3.7 مليار جنيه (200 مليون دولار) بارتفاع 56% مقارنة بالعام السابق، وبلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 57% من إجمالي الإيرادات.

وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 13% خلال العام الماضي، وارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 107% ليسجل في 2021 نحو 1.8 مليار جنيه (97.3 مليون دولار).

وقال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في البيان، إن الشركة استفادت من ارتفاع نشاط الإقراض والأداء غير المسبوق لبنك الاستثمار رغم الصعوبات المترتبة على انتشار فيروس "أوميكرون" المتحور من كورونا، وتوقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة عالميا واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأشار البيان إلى أن أعمال قطاع بنك الاستثمار ارتفعت في 2021 بواقع 4.1 مرة مقارنة بالعام السابق، نتيجة تنفيذ 6 صفقات كبرى بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار من خلال خدمات الاستشارات المالية.

وسي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، هي شركة مصرية تأسست في 2005، تعمل في مجالات الخدمات والاستشارات المالية.



(ملحوظة: تستخدم زاوية عربي الأرباح أو الخسائر العائدة على مساهمي الشركة الأم لأنها تعبر بشكل أدق عن أداء الشركة)

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)