ارتفع صافي ربح بنك البحرين الوطني خلال النصف الأول من 2022 بنسبة 29% على أساس سنوي، ليصل إلى 39.4 مليون دينار بحريني (104.5 مليون دولار).

وأرجع البنك، في بيان لبورصة البحرين يوم الثلاثاء، الزيادة في الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل من فوائد القروض وكذلك الدخل من أنشطة أسواق رأس المال والخزينة، بجانب تراجع المخصصات التي يتم تجنيبها لمواجهة التعثر المحتمل في ظل تجنيب احتياطيات كافية خلال السنوات الماضية.

وخلال الربع الثاني من العام منفردا، نما صافي ربح البنك 34% إلى 20 مليون دينار (53.1 مليون دولار).

وقال البنك إن أصوله نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 7% إلى 4.83 مليار دينار بحريني (12.82 مليار دولار)، نتيجة زيادة سيولة الميزانية العمومية.

نبذة عن البنك

تأسس بنك البحرين الوطني في عام 1957، ويمتلك المساهمون من القطاع الخاص ما نسبته 44.94% من أسهمه، وتمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة المملوكة لحكومة البحرين ما نسبته 44.18%، ويعمل البنك في البحرين والسعودية والإمارات ولديه 27 فرع، بحسب موقعه الإلكتروني.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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