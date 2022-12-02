أعفت تونس المسافرين القادمين إليها من إجبارية إظهار نتيجة تحليل كوفيد-19 وجواز التلقيح ضد الفيروس، في خطوة جديدة نحو تسهيل إجراءات السفر.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان يوم الأربعاء، إن الإعفاء يأتي على إثر تحسن المؤشرات الوطنية المتعلقة بهذه الجائحة واستقرار الحالة الوبائية على الصعيدين الوطني والعالمي.

ولفتت الوزارة إلى أن البروتوكولات الصحية يتم تغييرها حسب تطور الحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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