وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير المصرية الحكومية، اتفاقا مع شركة سكوب العالمية الهندسية السعودية، لتطوير مشروع كورنيش منطقة المقطم، وفقا لبيان رسمي يوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، تغطي أرض المشروع مساحة 1.7 مليون متر مربع وتصل تكلفة تطويره إلى حوالي 32 مليار جنيه (1.72 مليار دولار).

وتمتلك شركة النصر، التي تأسست في 1962 منطقة الكورنيش وهي أعلى نقطة في هضبة المقطم المطلة على القاهرة.

وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات من المشروع قد تصل الى 61 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).

"المشروع عقاري ترفيهي سياحي، سيتضمن تطوير عقاري لوحدات إسكان فاخرة، وعقار إداري وتجاري،" بحسب ما جاء على لسان محمد عبد المقصود، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، في تعليق لموقع زاوية عربي.

وأشار الى إنه سيتم تحديد موعد البدء في تنفيذ المشروع بعد الانتهاء من مرحلة الرسومات الهندسية والتصميمات التي تجري حاليا.

إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل (rim.shamseddine@lseg.com)

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