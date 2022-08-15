قفزت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، التي تعمل في مجال التطوير العقاري، خلال الربع الثاني من عام 2022 بدعم من ارتفاع الإيرادات.

ووفقا للقوائم المالية للشركة المرسلة للبورصة المصرية يوم الاثنين، فقد ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني (أبريل – يونيو) إلى نحو 1.5 مليار جنيه مصري (نحو 78.3 مليون دولار) مقابل نحو 801.1 مليون جنيه (41.8 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني لتبلغ نحو 4.5 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وإعمار مصر هي شركة تابعة لمجموعة إعمار العقارية الإماراتية التي أسسها رجل الأعمال محمد العبار، ومن أبرز مشروعاتها في مصر "أب تاون كايرو" في القاهرة وهو من أكبر مشروعات الشركة في مصر، بجانب مشروع مراسي على ساحل البحر المتوسط.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع صافي ربح إعمار مصر ليسجل 3.1 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021.

وقفزت إيرادات الشركة نصف السنوية إلى نحو 7 مليار جنيه مقابل نحو 3.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة من عام 2021.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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