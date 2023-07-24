قفز صافي ربح مساهمي بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 149.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 إلى نحو 171.3 مليون دينار (558 مليون دولار) مقابل نحو 68.6 مليون دينار في الربع المماثل من العام السابق، وفق إفصاح من "بيتك" يوم الاثنين منشور على بورصة الكويت.

وتأسس "بيتك" عام 1977 وهو مدرج في البورصة الكويتية منذ 1984 ولديه 65 فرع، وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 24% منه.

وخلال النصف الأول من عام 2023، ارتفعت الأرباح الصافية لبيتك بنسبة 141.4% على أساس سنوي إلى ما يقارب الـ 333.4 مليون دينار، وفق الإفصاح.

وأرجع بيتك الزيادة في أرباحه نصف السنوية إلى مساهمة نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد الذي استحوذ عليه بيتك خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى الزيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسية لبيتك.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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