* تم التحديث بإنفوجراف للأرباح السنوية

ارتفع صافي الأرباح السنوية لشركة أرامكو السعودية للنفط 124.4% على أساس سنوي في عام 2021، لتسجل 412.4 مليار ريال سعودي (نحو 110 مليار دولار) مقابل 183.8 مليار ريال (49 مليار دولار) في عام 2020، بحسب النتائج المالية للشركة المنشورة يوم الأحد على البورصة السعودية (تداول).

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 75.4% على أساس سنوي لتسجل 1.3 تريليون ريال (357.5 مليار دولار).

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعارالنفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكريروالكيميائيات.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال (18.8 دولار أمريكي) عن الربع الرابع من عام 2021.

تطور الأرباح السنوية لأرامكو

(إعداد: مريم عبد الغني)

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