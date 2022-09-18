أنهت شركة الأول للاستثمار المملوكة بالكامل للبنك السعودي البريطاني (بنك ساب) صفقة لشراء ونقل بعض أعمال شركة اتش اس بي سي العربية -التي يمتلك بنك ساب 49% من أسهمها- مقابل 1.203 مليار ريال سعودي (320.8 مليون دولار)، بحسب إفصاح البنك للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وبذلك تكون قيمة الصفقة أعلى بنحو 56.9% عن القيمة التقديرية الأولية المُعلنة سابقا والبالغة 766.49 مليون ريال.

وبنك ساب هو شريك لمجموعة إتش إس بي سي في السعودية، ويقدم خدماته للأفراد والشركات في المملكة.

وأعلن بنك ساب عن الصفقة لأول مرة في مايو 2021، وحدد الأعمال المنقولة بأنها في قطاعات إدارة الأصول والتمويل بالهامش لقطاع الأفراد والوساطة لقطاع الأفراد.

وبحسب إفصاح العام الماضي، ستسمح الصفقة لشركة اتش إس بي سي العربية بمباشرة أعمالها من خلال نموذج عمل أصغر حجما وأقل تعقيدا بحيث تسهل إدارته. ومن ناحية أخرى، ستسمح الصفقة لشركة الأول للاستثمار بالتركيز على أعمال إدارة الأصول وخدمة العملاء من الأفراد فيما يتعلق بأعمال الإقراض بالهامش والوساطة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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