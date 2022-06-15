أعلنت أرامكو السعودية يوم الأربعاء أنها تعتزم توليد 12 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2035 ضمن جهود السعودية إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وشهدت شركات البترول في الأعوام القليلة الماضية ضغوط من المستثمرين ونشطاء البيئة لحثها على الاستثمار في الطاقة النظيفة وتقليص استثماراتها في البترول ما تسبب في أزمة شح في الإمدادات. وكان امتناع الشركات عن الاستثمار في النفط والغاز من أحد الأسباب وراء ارتفاع أسعار النفط اليوم.

وحذر محللون ومسؤولون في القطاع ومن بينهم رئيس أرامكو التنفيذي أمين الناصر أكثر من مرة على ضرورة الاستمرار في الاستثمار في النفط والغاز لضمان انتقال سلس إلى الطاقة الأنظف.

وفي تقريرها الأول عن الاستدامة أشارت أرامكو إلى أنها ستعالج "الانبعاثات بشكل أكبر، مع تقديم حلول لطاقة موثوقة بتكلفة ملائمة."

وقالت الشركة إنها بحلول عام 2035 تهدف إلى خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج بالشركة --التي قالت إنها من بين الأقل على مستوى قطاع الطاقة-- بنسبة 15%.

وكانت أرامكو قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقالت أرامكو في التقرير أنها ستطور أعمالها لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين، لإنتاج 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء سنويا بحلول عام 2030.

(إعداد ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com

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