أطلقت وزارة النفط العراقية جولة جديدة لمنح التراخيص للتنقيب عن الغاز في 11 رقعة في عدة محافظات بالعراق، ودعت شركات الطاقة العالمية للمشاركة في جولة التراخيص للحصول على فرصة أو أكثر من فرص الاستكشاف، بحسب بيان للوزارة يوم الأحد.

وجولة التراخيص الجديدة هي السادسة في سلسلة جولات أطلقها العراق -الغني بالنفط وثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- قبل سنوات لاستكشاف النفط والغاز، فيما يسعى البلد لزيادة الاحتياطي النفطي والغازي لديه وزيادة الإنتاج منهما.



وتضم الجولة الجديدة المواقع الاستكشافية الآتية: رقعة تل الحجر في محافظة نينوى، ورقعة الخليصية بمحافظة نينوى والأنبار، ورقعة الانبار في محافظة الانبار، ورقعة عانة في محافظة الانبار، ورقعة العنز في محافظة الانبار، ورقعة عكاشات في محافظة الانبار.

بالإضافة إلى رقعة شمال الرطبة في محافظة الانبار، ورقعة جنوب الرطبة في محافظة الانبار، ورقعة طوبال في محافظة الانبار، ورقعة الوليد في محافظة الانبار، ورقعة القرينان في محافظة الانبار والنجف.

وتسعى حكومة العراق، وفق البيان، إلى زيادة معالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحوليه إلى طاقة لتغطية الاحتياجات المحلية، خاصة لمحطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة، وتصدير الفائض منه إلى الأسواق العالمية لدعم الاقتصاد المعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية.

وتجاوزت عائدات العراق من تصدير النفط في عام 2022 الـ 115 مليار دولار، بحسب بيانات أولية أعلنتها وزارة النفط العراقية في يناير الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا