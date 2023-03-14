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مُحدث- "ميتا" المالكة لفيسبوك تعتزم تسريح 10 آلاف موظف خلال الأشهر المقبلة
يأتي قرار "ميتا" في إطار خطة لعملية إعادة هيكلة الشركة سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة ستتضمن إلغاء المشروعات ذات الأولوية الأقل وكذلك تخفيض معدلات التوظيف وفق مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة
١٤ مارس، ٢٠٢٣
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