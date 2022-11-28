أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تأسيس شركة "أدنوك للغاز" وهي شركة عالمية لمعالجة وتسويق الغاز الطبيعي ستبدأ عملها مطلع يناير 2023.

وستتولى الشركة مسؤولية عمليات التشغيل والصيانة والتسويق لشركتي "أدنوك لمعالجة الغاز" و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال"، بحسب بيان لأدنوك عن نتائج الاجتماع السنوي لمجلس إداراتها يوم الاثنين.

ووجه مجلس إدارة أدنوك برئاسة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات شركة أدنوك بتنفيذ طرح عام أولي لحصة أقلية في الشركة الجديدة خلال عام 2023، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

ماذا نعرف عن الشركة؟

(وفق البيان)

ستنتج أدنوك للغاز من دمج عمليات شركتي "أدنوك لمعالجة الغاز" و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال".

ستكون الشركة الجديدة واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز في العالم بطاقة معالجة تبلغ أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا.



ستتولى تشغيل 8 مواقع لمعالجة الغاز في الحقول البرية والبحرية إضافة إلى شبكة خطوط أنابيب تمتد إلى أكثر من 3250 كيلومتر.

تسريع هدف زيادة الإنتاج

اعتمد مجلس إدارة أدنوك خلال اجتماعه يوم الاثنين خطط أدنوك لتسريع تنفيذ هدف رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 بدلا من عام 2030 المعلن عنه سابقا.

وتستند خطط "أدنوك" لتسريع تنفيذ هدف رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى احتياطيات الإمارات من الموارد الهيدروكربونية التي بلغت -بعد زيادتها هذا العام- 113 مليار برميل نفط و290 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

واحتياطيات الإمارات النفطية هي سادس أكبر احتياطيات عالميا، فيما تمتلك على صعيد الغاز الطبيعي سابع أكبر احتياطيات في العالم.



زيادة الاستثمارات

اعتمد مجلس إدارة أدنوك خطة عمل أدنوك لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 550 مليار درهم (150 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ مستهدفات النمو.

ومن المقرر أن تؤسس أدنوك قطاع جديد للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي يركز على تنمية أعمال الشركة في الطاقات الجديدة والغاز والغاز الطبيعي المسال وتصنيع المواد الكيماوية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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