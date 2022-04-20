نقلت وكالة رويترز يوم الأربعاء، أن وحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، تنوي شراء حصة 10% من "HDFC" كابيتال، التابعة ل "HDFC" أكبر شركة لتمويل الإسكان في الهند مقابل 1.84 مليار روبية هندية (24.09 مليون دولار).

تأتي الصفقة بعد أسبوعين من طرح "HDFC" وبنك "HDBK"، أكبر مقرض للقطاع الخاص في الهند، خطط اندماج لإنشاء عملاق للخدمات المالية للاستفادة من الطلب المتزايد على الائتمان، بحسب الوكالة.

تأسست HDFC Capital في عام 2016، وتدير صناديق الأسهم الخاصة التي تركز على قطاع العقارات في الهند، إلى جانب إدارة منصة تمويل بحوالي 3 مليار دولار.

وذكر بيان للشركة الهندية نقلته الوكالة، أن جهاز أبوظبي للاستثمار هو المستثمر الرئيسي في صناديق الاستثمار البديلة التي تديرها الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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