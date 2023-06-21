وقعت شركة هيدروجين عُمان (هايدروم) الحكومية اتفاقيتين باستثمارات تقارب الـ 10 مليار دولار لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية يوم الأربعاء.

وتسرع سلطنة عُمان من خطاها للوصول لهدفها المتمثل في إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وفي إطار ذلك أطلقت في أكتوبر شركة هايدروم لتسريع جهود تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية، فسيتم إقامة المشروعين الجديدين في محافظة الوسطى الواقعة بوسط السلطنة، والتي تضم عدد كبير من حقول النفط والغاز.

ووقعت هايدروم الاتفاقيتين مع تحالفي "بوسكو- إنجي" و"هايبورت الدقم".

وقال وزير الطاقة والمعادن العُماني سالم بن ناصر العوفي، وفق الوكالة، إنه بذلك يصل إجمالي عدد المشروعات التي وقّعت اتفاقياتها في مجال الهيدروجين الأخضر بالسلطنة إلى 5 مشروعات بقيمة استثمارية تتجاوز 30 مليار دولار، وإنتاج مُتوقع بـ 750 كيلو طن متري.

وكانت شركة هايدروم وقعت مطلع يونيو الجاري اتفاقيات بـ 20 مليار دولار لإنتاج ما يصل إلى نصف مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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