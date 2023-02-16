أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس شركة لتطوير مشروع يقدم "تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه" في مدينة الرياض، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفقا للبيان، ستطور "شركة تطوير المربع الجديد" التي يترأس مجلس إدارتها ولي العهد، المشروع على مساحة تتخطى 19 كيلومتر مربع، شمال غرب الرياض، وسيوفر 104 ألف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، إضافة لمرافق الترفيه وغيرها.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في العام 2030 وأن تصل مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي إلى 180 مليار ريال، بالإضافة إلى استحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وسيضم متحف وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرح متكامل متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.

وستعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة "المكعب" بتصميم معماري مميز.

ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، بحسب البيان.

ويساهم الصندوق السيادي - من خلال الاستثمار في عدة قطاعات تتضمن الصناعة والترفيه والسياحة وغيرها- في تطوير خطة المملكة لتنويع اقتصادها بعيد عن النفط ويعتبر قطاع السياحة إحدى ركائز هذا التنوع. ويرأس الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة الصندوق.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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