أعلنت وكالة الأنباء العراقية يوم الاثنين أن شركة شلمبرجر الأمريكية لخدمات حقول النفط ملتزمة بقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص ملف النفط.

تتصاعد الخلافات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق في بغداد بسبب ملف النفط، حيث تريد بغداد أن تدير ملف النفط في الإقليم من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لكن حكومة كردستان – وهو إقليم يعيش فيه أكراد العراق ويتمتع بحكم ذاتي - ترى أنها تملك الحق الدستوري لإدارة موارد الإقليم كون البلاد اتحادية وليست مركزية.

ووفقا لمصادر وصفتها وكالة الانباء العراقية بالمسؤولة، أرسلت شلمبرجر رسالة إلى وزارة النفط العراقية أعربت فيها عن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص ملف النفط.

وسبق لشركة بيكر هيوز الأمريكية التي تعمل في نفس المجال أي خدمات حقول النفط أن أعلنت عن التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية، وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية العراقية.

ولم تصدر بيكر هيوز وشلمبرجر بيانات تؤكد الخبر.

وتقول وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إنها مستعدة لتسليم إيرادات 250 ألف برميل يومي من النفط --من أصل 400 الى 420 ألف برميل نفط/ اليوم ينتجها الإقليم-- إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، لكنها ترفض إخضاع النفط لإدارة مركزية.

وقالت حكومة كردستان العراق، هذا الشهر، إنها تعمل على تأسيس شركتي نفط، باسم شركة (كروك) وهي مختصة باستكشاف النفط، وشركة (كومو) المتخصصة بتصدير وتسويق النفط.

ويبلغ إنتاج العراق نحو 4.4 مليون برميل يوميا حاليا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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