أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا، يوم الاثنين.

وحددت الوكالة في البيان أن الحالة المؤكدة تعود إلى طالب يبلغ من العمر 16 عام في ولاية غرب دارفور.

وعربيا، ظهرت حالات إصابة بالفيروس الذي يعد شبيها للجدري، في كل من الإمارات والسعودية ولبنان.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com )

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