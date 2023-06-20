قالت شركة بوينغ الأمريكية أن الخطوط الجوية الجزائرية أكدت طلبية شراء 8 طائرات من طراز بوينغ 737 -9 خلال معرض باريس للطيران، وفق بيان الشركة.

ونقل البيان عن المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان قوله بأن شراء طائرات جديدة سيساهم في تطوير أسطول الخطوط الجوية الجزائرية وهو يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع أسطولها.

ووقعت الخطوط الجزائرية أيضا مذكرة تفاهم بشأن طائرتين أخريتين من طراز 737 - 800 لاستخدامهما في الشحن، وفق البيان.

ونقلت وكالات أنباء عالمية عن بن سليمان قوله إن الطائرات ال8 سيتم تسليمها في 2027.

ومنذ عدة أسابيع، وقعت الخطوط الجوية الجزائرية مع إيرباص الأوروبية عقد لشراء 7 طائرات ذات الحجم الكبير للتسليم ما بين عامي 2025 و2026، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا