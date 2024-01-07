قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، في بيان يوم الأحد، إن شركات الطيران الوطنية في الإمارات ليس لديها طائرات متأثرة بقرار إيقاف بعض طائرات شركة بوينغ الأمريكية من طراز "737 ماكس 9".

يأتي هذا بعدما كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قررت إيقاف 171 طائرة من طراز "737 ماكس 9" مؤقتا لإجراء اختبارات تتعلق بالسلامة، بعد حادث تعرضت له طائرة من هذا الطراز في الولايات المتحدة.

وبعد إقلاع رحلة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" الجمعة حدث انفجار خلف فجوة كبيرة في جانب جسم الطائرة وتسبب في سقوط أقنعة الأكسجين وهبوط الطائرة اضطراريا، وفق وسائل إعلام أمريكية ودولية.

وقالت هيئة الطيران المدني الإماراتية، في بيانها، إنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الأمريكية في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.

وفي وقت سابق الأحد، قالت شركة فلاي دبي للطيران منخفض التكلفة، المملوكة لحكومة دبي، إن الطائرات الثلاث من طراز بوينغ "737 ماكس 9" في أسطولها ليست متأثرة بقرار إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، وفق ما صرح به متحدث باسم الشركة لصحيفة الخليج تايمز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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