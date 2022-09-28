تعتزم شركة كريم رفع حصتها السوقية في مصر ب6% خلال العام القادم 2023، تبعا لما ذكره هيثم عصام، المدير العام للشركة في مصر في حوار لزاوية عربي.

"تستهدف الشركة زيادة عدد الساعات المتاحة لكل الكباتن (السائقين) علي منصة كريم الرقمية بأكثر من 10%، ونستهدف تحقيق نمو في عملياتنا خلال العام الجاري بنسبة 15%،" بحسب عصام.

ورفض عصام الإفصاح عن النسبة التي تستحوذ عليها الشركة في مصر حاليا.

وشركة كريم هي إحدى شركات النقل الذكي تأسست في 2012 في دبي واستحوذت أوبر عليها مقابل 3.1 مليار دولار في صفقة تاريخية عام 2019. وتتواجد في مصر في 17 مدينة من ضمنها المنصورة، طنطا، الزقازيق، قنا، مرسى مطروح، سوهاج، وأسوان.

وحسب المدير العام ل"كريم مصر" استعادت الشركة 71% من حجم أعمالها في السوق المصري قبل تداعيات تفشي جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب على شركات التنقل.

وتقدم كريم خدمات تنقل مختلفة في مصر تتضمن خدمة للتنقل من خلال الموتوسيكل.

التوسع في الخدمات

أعلنت شركة كريم في وقت سابق عن أن حجم الاستثمار المستهدف في السوق المصري للعام الجاري سيصل إلى 11 مليون جنيه أو نحو 563 ألف دولار، إلا أن هذا الرقم قد يتغير بعد استحواذ الشركة على حصة من شركة المنيوز الناشئة لخدمات توصيل الطعام والتي تأسست في 2011، في فبراير الماضي، بحسب عصام بدون تفاصيل عن حجم الاستثمار الجديد.

ولم تعلن كريم عن الرقم الذي تم به الاستحواذ على حصة في "المنيوز".

وقامت "كريم مصر" بهذا الاستثمار رغبة منها في التوسع في تقديم خدمات داخل السوق المصري على غرار الخدمات التي تقدمها في دبي، حيث تقدم خدمات توصيل الطعام، وتأجير الدراجات، بحسب عصام.

"عندنا خطة إننا ننشر كل الخدمات دي (هذه) مش بس في الامارات، وكمان خارجها".

وأضاف أن الشركة تعمل في مصر على نشر الخدمة بشكل أكبر في المدن التي تتواجد فيها، أكثر من تركيزها على زيادة عدد المدن أو المحافظات التي تتواجد فيها.

" مش شايفيين أننا عايزين نزود مدن، لكن شايفين إننا نزود استخدام المواطنين في المدن الصغيرة قبل أن نفكر في الطلوع لمدينة جديدة،" بحسب عصام مضيفا أن عدد الرحلات في المدن الصغيرة ليست كبيرة بسبب عدد السكان ومستوى الدخل الأقل من المدن الكبرى.

وتقدم الشركة بعض خدماتها بأسعار أقل في مدينة الإسكندرية عن العاصمة المصرية القاهرة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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