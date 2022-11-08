أعلنت شركة طيران الإمارات، الناقل الرسمي في دبي، عزمها شراء 5 طائرات شحن جديدة من شركة بوينغ الأمريكية مقابل 1.7 مليار دولار، وفقا لبيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الثلاثاء.

وتقدمت الشركة بطلب مؤكد لشراء 5 طائرات شحن جديدة، في ظل انتعاش قطاع السفر والطيران والشحن الجوي، بعدما عانى خلال أزمة كوفيد- 19.

ووفقا للبيان، ستتسلم الشركة طائرتين في عام 2024 والطائرات الثلاث المتبقية في عام 2025.

خلال العام الجاري، اشترت الإمارات طائرتان جديدتان من بوينغ فيما تخطط لتحويل 10 طائرات ركاب بوينغ إلى طائرات شحن. ومن المقرر أن تبدأ أعمال التحويل في 2023، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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