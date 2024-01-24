تعتزم شركة "إير كايرو" المصرية زيادة عدد طائرات أسطولها بـ 6 طائرات جديدة خلال عام 2024، ليصبح إجمالي عدد طائراته 38، وكذلك إضافة وجهات دولية جديدة لشبكتها، وفق ما قاله صلاح قدري المدير العام التجاري للشركة.

وأضاف قدري، في تصريحات لزاوية عربي على هامش المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2024) في إسبانيا، أن الطائرات الجديدة ستكون من طراز إيرباص، وستحصل عليها الشركة بنظام التأجير التمويلي.

و"إير كايرو" هي شركة للطيران الاقتصادي، ومملوكة لشركة مصر للطيران بنسبة 60% وشركة استثمار مملوكة للدولة بنسبة 40%. ولا تمتلك الشركة أي من طائرات أسطولها إذ أنها حصلت عليها كلها بنظام التأجير التمويلي.

والتأجير التمويلي هو اتفاق يسمح للمستأجر باستخدام أصل مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، ومقابل هذا يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية للمؤجر، وفي نهاية مدة العقد يحق للمستأجر أن يتملك الأصل المؤجر بقيمة متبقية.

يأتي سعي شركة "إير كايرو" لزيادة أسطولها في وقت يشهد توقعات إيجابية لقطاع الطيران، إذ يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) أن إيرادات قطاع الطيران خلال 2024 ستصل إلى مستوى قياسي مع زيادة عدد الرحلات الجوية.

وأشار المدير العام التجاري لإير كايرو، في تصريحاته، إلى أن إيرادات الشركة في عام 2023 حققت معدل نمو سنوي بنحو 300%، مضيفا أن صافي الربح قد يحقق معدل نمو يصل إلى 400% مقارنة بعام 2022.

وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الوجهات التي تسير الشركة رحلات إليها خلال 2023 حيث زادت بـ 7 نقاط عن عام 2022، فضلا عن إضافة 4 طائرات جديدة لأسطولها.

كما أرجع ارتفاع الإيرادات إلى اتباع الشركة سياسة "تعظيم العائد" فيما يتعلق بأسعار الرحلات التي تسيرها، حيث تغير الشركة أسعار الرحلات بالزيادة والانخفاض حسب الطلب.

وتعتزم "إير كايرو" إضافة وجهات جديدة لشبكتها قريبا، منها مدينة نيامي في النيجر، ومدينة كوناكري في غينيا بداية من نوفمبر المقبل، كما ستبدأ في تسيير رحلات إلى وجهات في أوروبا، منها مدينة صوفيا في بلغاريا، ومدينة بوخارست في رومانيا اعتبارا من فصل الشتاء المقبل، وفق قدري.

وتخطط الشركة أيضا لتسيير رحلات إلى إسطنبول وأنقرة في تركيا، وإلى فرنسا بداية من الصيف المقبل، بحسب ما قاله قدري.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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