تنوي دبي، تشغيل محطات التاكسي الجوي خلال 3 سنوات، بعد اعتماد تصميمها، وفقا لما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي الأحد.

وقال بن راشد، في تغريدة عبر تويتر "من القمة العالمية للحكومات اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات".

والتاكسي الجوي - والذي يوجد منه نوع ذاتي القيادة - يعمل بالكهرباء، هو أحد وسائل النقل التي تعتزم الإمارات تشغيلها.

وتستهدف دبي تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول 2030.

وتنطلق الاثنين، الفعاليات الرسمية ل"القمة العالمية للحكومات" في دبي بعد استقبال الضيوف و الجلسات التمهيدية الأحد، ويتوقع أن يشارك فيها رؤساء من 20 دولة وأكثر من 250 وزير ومسؤول، وتستمر حتى 15 فبراير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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