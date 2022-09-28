

وقعت شركة قطارات عٌمان وشركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، اتفاق يوم الأربعاء، لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار العٌماني بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، باستثمارات تقدر بنحو 1.16 مليار ريال عٌماني ( 3 مليار دولار)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العٌمانية عبر تويتر، الأربعاء.



ووقع البلدان - على هامش زيارة رسمية لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى مسقط - 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة والنقل البحري واللوجيستيات والإدراج المزدوج في سوق المال.

خلفية سريعة عن الشركات

شركة قطارات عٌمان، التابعة لجهاز الاستثمار العٌماني، تأسست عام 2014، وتسعى لربط سككها الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال 3 مواقع رئيسية هي "صحار والدقم وصلالة"، حسب موقعها الرسمي.



أما الاتحاد للقطارات، هي شركة حكومية في الإمارات، بدأت أعمالها التجارية في ديسمبر 2016، وتعمل على ربط الإمارات الـ 7 داخليا وكذلك الربط مع دول مجلس التعاون.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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