قدمت "القابضة أبوظبي"، الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي عرض على شركة "طيران أبوظبي" للاندماج مع شركتين مملوكتين لها ـ آمرك والاتحاد للطيران الهندسية ـ مع ضم 50% من حصتها في شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال).

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين إنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، تمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء علاقات تجارية مع كبار مصنعي الطائرات في العالم.

تفاصيل الصفقة:

- في حال قبول العرض وإتمام الصفقة، من المتوقع أن يصل إجمالي أصول المجموعة الموحدة نحو 9.4 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، بحسب البيان.

- تستحوذ القابضة أبوظبي على 59% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة طيران أبوظبي عبر سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح القابضة أبوظبي بإجمالي 652 مليون سهم عادي في رأس المال ، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد عند 6.14 درهم.

ومن غير المعروف كيف سيتم الدمج مع شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس التي لا تمتلك القابضة أبوظبي أغلبية فيها إذ تمتلك المجموعة الذهبية الدولية، وهي متخصصة في الأسلحة 50% من أسهم الشركة، بحسب ما نقلته رويترز عن الموقع الإلكتروني للمجموعة.

وسيناقش مجلس إدارة طيران أبوظبي العرض في 19 أكتوبر، بحسب بيان الشركة في بورصة أبوظبي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا