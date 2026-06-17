أعلنت شركة الخليج للمخازن القطرية، العاملة في الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، والمدرجة ببورصة قطر، عن تأسيس 3 شركات تابعة جديدة في قطر والإمارات، ضمن استراتيجيتها للتوسع في أعمالها وتنويع خدماتها اللوجستية في المنطقة، وفق إفصاح "الخليج للمخازن للبورصة.

عن الخليج للمخازن

(وفق موقعها الإلكتروني)

تأسست شركة الخليج للمخازن عام 2004 وأُدرجت أسهمها في بورصة قطر في العام نفسه.

تقدم خدمات التخزين والتوزيع والشحن والنقل وإدارة السجلات والبريد السريع، إلى جانب الخدمات اللوجستية للمواد الخطرة والمشروعات اللوجستية والخدمات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.

تعمل في قطر، الإمارات، السعودية، البحرين وسلطنة عُمان، إضافة إلى المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة.

تدير عدد من المناطق اللوجستية في قطر بينها "القرية اللوجستية – قطر"، وهي محطة لوجستية متكاملة. ويبلغ حجم البنية التحتية اللوجستية التي تديرها أكثر من 3 مليون متر مربع.

خلال الربع الأول من 2026، انخفض صافي الربح بنسبة 12.6% إلى 34.2 مليون ريال (9.4 مليون دولار)، مع تراجع الإيرادات 13.5% على أساس سنوي إلى 317.9 مليون ريال قطري، تحت ضغط تراجع إيرادات قطاع شحن البضائع نتيجة اختلالات العرض والطلب والتأثيرات المستمرة للأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت قطر واحدة من أكثر الدول تضررا بسبب الحرب في إيران التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، مع إغلاق مضيق هرمز الذي يعد المنفذ الرئيسي للصادرات الخليجية وخاصة النفطية.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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