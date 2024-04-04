وقعت شركة دبي لصناعات الطيران، صفقة تمويل لاقتراض 2.75 مليار درهم ( 748.8 مليون دولار) من بنك الإمارات دبي الوطني، وفق بيان عبر موقعها الخميس.

تأسست شركة دبي لصناعات الطيران في عام 2006، وهي تابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي - وتنقسم إلى دبي لصناعات الطيران كابيتال وقسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران.

ودبي لصناعة الطيران كابيتال، هي قسم تأجير الطائرات حيث يمتلك، يدير، يلتزم ويفوض بإدارة أسطول مؤلف من حوالي 500 طائرة ايرباص، أي تي أر، وبوينغ، وتزيد قيمة الأسطول عن 17 مليار دولار.

ويقدم قسم الهندسة خدمات الصيانة، التصليح، التجديد لعملائه في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا وجنوب آسيا من مصنعها في عمّان، الأردن، الذي يتسع لـ 17 طائرة ذات المجسمات الضيقة والعريضة، حسب موقع الشركة.

ويمتد القرض غير المضون لمدة 5 سنوات، وسيتم استخدامه لأغراض مؤسسية عامة ولدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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