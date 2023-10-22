ستستثمر مجموعة موانئ دبي العالمية الإماراتية (دي بي ورلد) أكثر من 250 مليون دولار مبدئيا لتحديث ميناء دار السلام متعدد الأغراض في تنزانيا، والذي حصلت على امتياز تشغيله وتحديثه لمدة 30 عام.

وبحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يوم الأحد، تم منح (دي بي ورلد) امتياز تشغيل ميناء دار السلام وتحديثه "بهدف تحسين عمليات الميناء وتحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية في تنزانيا ومناطقها النائية".

وموانئ دبي هي إحدى شركات دبي العالمية، الذراع الاستثمارية للإمارة، ولديها محفظة أصول تتضمن عدد من الموانئ ومناطق الأعمال.

ووفقا للبيان، من الممكن أن يرتفع حجم الاستثمار إلى مليار دولار خلال فترة الامتياز، إلى جانب المشاريع اللوجستية في المناطق النائية.

وستتولى المجموعة التعامل مع البضائع المدحرجة والبضائع السائبة والعامة والحاويات لتلبية الطلب التجاري المستقبلي.

وستقوم المجموعة باستثمارات مستقبلية في تحديث الميناء، ينتظر أن تتضمن مستودعات تخزين ومنطقة اقتصادية خاصة وقطاع الخدمات اللوجستية الأوسع للميناء، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي ، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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