دعا مجلس إدارة شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك لمناقشة العرض المقدم لشراء مجموعة من أصول الشركة من شركة ماكوراي الأسترالية بسعر اساسي 2.215 مليار دولار.

ويتضمن العرض بيع 53 طائرة من محفظة الشركة ونقل اتفاقية سجل طلبات الشركة من بوينغ لشراء 20 طائرة من طراز بوينغ B737-8MAX والمؤرخة في 20 أكتوبر 2012 للمشتري، والمزمع إبرامها مع ماكوراي، ووفقا لبيان من ألافكو لبورصة الكويت، يوم الأربعاء.

وفي حال تمت الصفقة، سيرتفع التدفق النقدي للشركة الكويتية بقيمة 710 مليون دولار، وستنخفض مستحقات المؤسسات المالية على الشركة بقيمة 1.5 مليار دولار، وتنخفض الالتزامات الرأسمالية المحتملة على الشركة بمبلغ 916 مليون دولار.

وسينتج عن الصفقة في حال اكتمالها، خسائر بقيمة 61.4 مليون دولار، حسب البيان.

ولم يحدد البيان موعد الجمعية العامة، لكنه قال إن ذلك سيتم في المواعيد المقررة.

من المتوقع أن تكتمل الصفقة في غضون 12 شهر تبدأ من التوقيع وفقط بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية في الكويت وخارجها والجمعية العامة للشركة، حسب البيان.

نبذة عن الشركتين

وشركة ألافكو، تأسست عام 2000 ومدرجة ببورصة الكويت منذ 2006، وتمتلك مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نحو 9.87% منها، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 8.53%، وفقا لبيانات البورصة.

وماكوراي تأسست عام 1969 وتعمل في مجال الاستثمارات المالية، وفقا لحسابها على لينكد إن.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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