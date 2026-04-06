أوصى مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، للطيران مخفض التكلفة المدرجة ببورصة الكويت، بتأجيل توزيع الأرباح عن السنة المنتهية بنهاية ديسمبر الماضي، كإجراء مؤقت واحترازي، وذلك بعد مناقشة التطورات التشغيلية في إطار التطورات الإقليمية الأخيرة، وفق بيان للبورصة الاثنين.

وقد تسببت حرب إيران المستمرة للأسبوع السادس على التوالي، في تعطل حركة السفر، فيما تعرضت دول خليجية لهجمات إيرانية، شملت شركات ومطارات بينها مطار الكويت الدولي ما تسبب في تعليق العمل به.

كانت مجلس إدارة الشركة قد وافق في اجتماع في فبراير الماضي، على التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 85% من رأس المال بواقع 85 فلس للسهم عن السنة المالية 2025.

وقد قفز صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم خلال العام الماضي بنسبة 113.7% على أساس سنوي ليسجل نحو 21.8 مليون دينار كويتي (70.8 مليون دولار)، بدعم نمو الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وفق بيانات رسمية.

وتأتي التوصية بتأجيل توزيع الأرباح لتعكس "نهج متحفظ في إدراة الموارد المالية،" ولا تعكس أي تراجع في المركز المالي للشركة، وفق البيان.

وأضاف بيان الشركة أنه سيتم إعادة النظر في توزيع الأرباح، بعد اعتماد النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، بما يتيح تقييم الأداء المالي في ضوء المستجدات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

