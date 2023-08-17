تراجع صافي الربح العائد على المساهمين لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 9.7% على أساس سنوي، وفق بيان نتائج الأعمال المنشور على بورصة ناسداك دبي يوم الخميس.

وموانئ دبي مملوكة لحكومة دبي وتعد المشغل الرئيسي للموانئ في الإمارة وتعمل في عدة دول في قطاع الخدمات اللوجستية وإدارة وتطوير الموانئ.

وقال رئيس المجموعة سلطان أحمد بن سليم في بيان الخميس أن هذا العام يشهد تحديات كبيرة من حيث النمو الاقتصادي والتضخم وارتفاع معدلات الفائدة والتي من المرجح أن تضعف حركة التجارة العالمية.

وسجل صافي الربح العائد على مساهمي المجموعة خلال الستة أشهر الأولى من 2023 نحو 651 مليون دولار، مقابل 721 مليون دولار خلال النصف المماثل من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات 13.9% خلال النصف الأول من 2023 إلى 9.037 مليار دولار، مدعومة بأداء جيد في الخدمات اللوجستية، وفقا لبيان المجموعة.

الطاقة النظيفة

وقالت المجموعة إن استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة من خلال برنامج I-REC - وهو برنامج عالمي لتقييم الأداء في قطاع الطاقة النظيفة - أدى إلى خفض نسبة انبعاثات الكربون الصادرة عن المجموعة في الإمارات ب47%.

وتعهدت المجموعة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار لتقليل الانبعاثات ب 700 كيلو طن خلال السنوات الخمس القادمة.

وتسعى الإمارات لزيادة استخدام الطاقة النظيفة وستستضيف الدولة مؤتمر قمة المناخ COP28 في نهاية العام.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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