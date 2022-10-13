تسعى شركة الخطوط الجوية القطرية، إلى زيادة عدد موظفيها بنحو 10 آلاف شخص، ضمن استعدادات كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه قطر في نوفمبر، وفقا لما قاله متحدث باسم الشركة لرويترز.

وكان قطاع الطيران من بين القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد التي شلت حركة التنقل في العالم وهو ما أجبر الشركة القطرية على خفض عدد الموظفين إلى أقل من 37 ألف في 2021 بعدما قلصت رحلاتها عقب أزمة الكوفيد في 2020.

ولكن قال المتحدث باسم الشركة التي لم تسمه رويترز إنها سترفع العدد الإجمالي للقوى العاملة إلى أكثر من 55 ألف شخص من 45 ألف شخص حاليا.

"تسلك القطرية طريق التعافي بعد كوفيد ومع تحضيرات كأس العالم... تعتزم زيادة التوظيف في مختلف أنحاء شركة الطيران."

وقال المتحدث إن فعاليات التوظيف أقيمت في الفلبين والهند ودول أخرى في نهاية سبتمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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