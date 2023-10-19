وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"، عقد لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، باستثمارات تقترب من مليار ريال (266.7 مليون دولار)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس.



والشركة السعودية العالمية للموانئ، هي تحالف مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة PSA international السنغافورية، ومجموعة البلاغة السعودية، حسب الوكالة.

ويأتي الاهتمام بقطاع اللوجستيات، في إطار خطة تنويع الاقتصاد في الدولة المعتمدة على النفط، ووفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حسب واس، إن الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي، لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي.

وستقدم المنطقة خدمات لوجستية رئيسية تشمل مستودعات وساحات لتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع الجافة والمبردة، ومنطقة إيداع وإعادة التصدير، لتقديم عمليات الفرز والتوزيع الإقليمي، وعمليات القيمة المضافة.

والمشروع المزمع، سيرفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 12 منطقة ومركز لوجستي. إضافة لتوفير 15 ألف وظيفة في القطاع اللوجستي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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