تعتزم شركة "دي دي إيجيبت" لحجز سيارات بالأجرة عبر تطبيق للهواتف إطلاق برنامج الولاء في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي فيما زاد عدد مستخدمي خدماتها إلى 9 مليون، بحسب مدير الشؤون الخارجية للشركة محمد حلمي.

وشركة "دي دي إيجيبت" -وهي جزء من شركة Didi Chuxing الصينية التي تقدم خدمات النقل القائمة على التطبيقات لأكثر من 600 مليون مستخدم في أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا- بدأت عملها في مصر بمحافظة الإسكندرية في عام 2021، ثم انطلقت أعمالها في محافظة القاهرة العام 2022.

وقال مدير الشؤون الخارجية للشركة محمد حلمي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن برنامج الولاء سيتيح للمستخدمين شراء باقات رحلاتهم القادمة وتصميمها حسب احتياجاتهم المختلفة من خلال تعديل سعر الباقة والفترة الزمنية ومستوى الخصم.

ويستهدف التطبيق التوسع في مدن مختلفة، خاصة مدن القناة كمرحلة أولية، لخدمة أكبر عدد من المستخدمين في مصر، بحسب حلمي.

وأشار إلى إن عدد المستخدمين للتطبيق في مصر بلغ في الوقت الحالي 9 مليون مستخدم بزيادة 2 مليون في سنة 2023.

وتنوي الشركة التوسع في مدن القناة التي تشمل كل من محافظات السويس، وبورسعيد، وإسماعيلية، تتواجد الشركة في 7 محافظات وهي القاهرة، والإسكندرية ودمياط، وطنطا، والمنصورة ومرسى مطروح، والعلمين الجديدة، بحسب حلمي.

وتقدم "دي دي" في مصر حاليا أربع خدمات هي "وصلني"، و"فليكس"، و "سبيد"، و"طيران" التي توفر خدمة التنقل للعملاء عبر سائقي الموتوسيكل لإتاحة مرونة أكثر في التنقل والتغلب على حدة الزحام.

وتنافس "دي دي إيجيبت" في مصر تطبيقات أخرى لخدمة حجز سيارات بالأجرة مثل "أوبر" و"كريم" و"إندرايفر".

(إعداد: صفية منير، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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