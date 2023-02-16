أعلنت دبي الخميس الإطلاق التجريبي لروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطعام بالمشاركة مع شركة طلبات لتوصيل الطعام، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر.

وقد أعلنت دبي هذا الأسبوع نيتها البدء في تشغيل محطات تاكسي جوي خلال 3 سنوات. والتاكسي الجوي - والذي يوجد منه نوع ذاتي القيادة - يعمل بالكهرباء، هو أحد وسائل النقل التي تعتزم الإمارات تشغيلها.

وتستهدف دبي تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول 2030.

والروبوتات ستحمل اسم "طالبوت" وستعمل في منطقة واحة دبي للسيليكون التي تضم مجمعات سكنية خلال المرحلة التجريبية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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