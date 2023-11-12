تعطلت عمليات شركة "موانئ دبي العالمية أستراليا" المشغلة للموانئ في أستراليا في عدة موانئ بالبلد منذ يوم الجمعة في ظل حادث يتعلق بالأمن الإلكتروني، بحسب وسائل إعلام محلية ودولية.

وتحقق السلطات الأسترالية في الحادث، الذي عطل عمليات الشركة، التي هي ثاني أكبر مشغل للموانئ في البلد وتدير حركة أكثر من 40% من البضائع العابرة من وإلى البلاد، وفق وسائل الإعلام.

وذكرت هيئة البث الأسترالية (إيه بي سي)، يوم الأحد، أن الحكومة الأسترالية لا تعلم من وراء الحادث، مشيرة إلى أنه قد يؤثر على حركة البضائع من وإلى البلد لعدة أيام.

وقالت شركة موانئ دبي العالمية أستراليا، وهي جزء من شركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي، إنها تبحث في احتمال حدوث اختراق للبيانات، وتختبر الأنظمة اللازمة لاستئناف العمليات وحركة الشحن، وفق بيان للشركة نقلت عنه وسائل الإعلام.

وذكرت الشركة أن أحد الخطوط الرئيسية في التحقيق الجاري في الحادث هو طريقة الوصول للبيانات وسرقتها، وقالت إنها "تعمل جاهدة لتقييم ما إن كانت أي معلومات شخصية قد تأثرت".

وتسبب الاختراق في توقف العمليات في محطات الحاويات في ملبورن وسيدني وبرزبين وفريمانتل منذ يوم الجمعة، وفق وكالة رويترز.

وكانت الشركة قطعت الاتصال بالإنترنت في تلك الموانئ الأربعة يوم الجمعة مع اكتشاف الاختراق، وفق وسائل إعلام.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) الأحد، إن إدارة الحوادث السيبرانية من هذا النوع أمر "معقد للغاية".

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من تعرض شركة أوبتوس، ثاني أكبر شركات الاتصالات في أستراليا، لعطل أدى إلى حالة من الفوضى مع انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت عن نحو 10 مليون أسترالي يمثلون نحو 40% من السكان.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد سجل مركز الأمن السيبراني الأسترالي العام الماضي 76 ألف هجوم سيبراني.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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