تجري السعودية مفاوضات مع شركتي بوينغ وإيرباص لشراء طائرات لشركة طيران جديدة يعتزم إطلاقها الصندوق السيادي السعودي ـ صندوق الاستثمارات العامةـ، بحسب ما نقلته بلومبرغ ورويترز عن مصادر لم تسمهما.

وأفادت رويترز أن المفاوضات لشراء 40 طائرة من طراز A350 في مرحلة متقدمة وقد يتم الإعلان عن صفقة الشراء ـ التي تُقدر بـ 12 مليار دولارـ هذا الأسبوع الذي تشهد فيه العاصمة الرياض إقامة مؤتمر استثماري ضخم يُعرف بـ مبادرة مستقبل الاستثمار فيما ذكرت بلومبرغ أن صفقة الشراء ستتضمن 80 طائرة من بوينغ وإيرباص.

ماذا نعرف عن شركة الطيران الجديدة RIA؟

ـ سيقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض على عكس شركة الخطوط السعودية التي تتخذ من جدة مقر لها.

ـ ذكرت أرابيان بيزنيس في سبتمبر أن "توني دوغلاس" الرئيس التنفيذي السابق لشركة الطيران الإماراتية "الاتحاد" مرشح لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة RIA، بعدما تم التواصل معه.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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