تعمل الحكومة المصرية على اختيار شركة استشارات عالمية لوضع خطة لعملية طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، وفق بيان من مجلس الوزراء يوم الاثنين.

وإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال المطارات المصرية هي من مهام الشركة المصرية للمطارات، وهي تابعة للشركة "المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية" التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، وفق الموقع الإلكتروني للشركة القابضة للمطارات.

والشركة معنية أيضا بإبرام عقود تشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضي النزول.

فيما تتولى شركة ميناء القاهرة الجوي -التابعة للقابضة للمطارات والملاحة الجوية أيضا- تشغيل وإدارة وصيانة وتأمين سلامة الحركة داخل مطار القاهرة الدولي، وهو المطار الرئيسي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفق بيان مجلس الوزراء، فقد تناول اجتماع للحكومة يوم الاثنين مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح، واستعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية ومعايير تقييمها.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة.

وتعاني مصر من نقص في السيولة الدولارية في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية المستمرة لأكثر من عامين، وتسعى الدولة إلى زيادة التدفقات الدولارية.

وكان وزير الطيران المدني المصري محمد حلمي قال، في مقابلة في وقت سابق من هذا العام مع قناة سي إن بي سي عربية، إن مصر بصدد الإعلان عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وأضاف الوزير أن الهدف من المزايدة "عشان نجيب شركات كل واحد يقدم العرض بتاعه أزاي هيقدر يساهم معانا في إدارة المطار"، موضحا أن الخطة تستهدف تحسين تجربة المسافر في المطار وتحسين الأداء داخل المطارات المصرية.

وتابع أن جميع المطارات ستكون متاحة في إطار هذه الخطة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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